Um homem procurado pela Justiça morreu após uma troca de tiros com policiais do 1º Baep, na noite desta terça-feira, 5 de maio, em Campinas. A ocorrência foi registrada na região do Cidade Singer, durante uma tentativa de abordagem a um veículo T-Cross branco.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando tentou abordar o carro. O motorista teria tentado fugir e, durante a ação, houve confronto. Os policiais afirmaram ter reagido após disparos contra a equipe.

O homem foi atingido, e o resgate foi acionado, mas o óbito foi constatado no local. Nenhum policial ou civil ficou ferido.