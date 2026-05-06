Um homem procurado pela Justiça morreu após uma troca de tiros com policiais do 1º Baep, na noite desta terça-feira, 5 de maio, em Campinas. A ocorrência foi registrada na região do Cidade Singer, durante uma tentativa de abordagem a um veículo T-Cross branco.
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Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando tentou abordar o carro. O motorista teria tentado fugir e, durante a ação, houve confronto. Os policiais afirmaram ter reagido após disparos contra a equipe.
O homem foi atingido, e o resgate foi acionado, mas o óbito foi constatado no local. Nenhum policial ou civil ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar, ele era apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava procurado pela Justiça pelo crime de resistência. Ainda segundo a corporação, o homem tinha antecedentes criminais por roubo, sequestro, porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas.
Durante a ocorrência, foram apreendidos uma pistola Taurus 9 mm com numeração suprimida, uma munição deflagrada e 15 munições intactas do mesmo calibre. Os policiais também localizaram um fuzil cromado calibre .223/.556, três carregadores de fuzil, 34 munições calibre .556, um colete balístico, duas balaclavas e dois pares de luvas.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da abordagem, da troca de tiros e da morte do suspeito.