A Prefeitura de Campinas realizou nesta quarta-feira, 6 de maio, uma operação contra o parcelamento irregular do solo na região Norte da cidade. A ação ocorreu na área conhecida como Núcleo Residencial Kairós, onde a administração municipal aponta comercialização ilegal de lotes e avanço de demarcações sem autorização.

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A fiscalização foi feita pelo Grupo de Contenção de Ocupações de Campinas, formado pelas secretarias municipais de Urbanismo e Habitação, com apoio da Guarda Municipal. O objetivo foi conter a expansão do loteamento irregular e reforçar sanções em uma área que já vinha sendo monitorada pela Prefeitura.

Segundo a administração, o local é dividido em duas partes já identificadas em processos administrativos. Na porção oeste, os responsáveis pelo parcelamento irregular já haviam sido multados, e o caso seguiu para judicialização. Na porção leste, a fiscalização constatou avanço das demarcações de quadras e lotes, além da continuidade da comercialização em área próxima a uma Área de Preservação Permanente (APP).