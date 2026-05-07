Um jovem foi preso no fim da tarde da última terça-feira (5), suspeito de usar uma barbearia, em Engenheiro Coelho, como fachada para a venda de entorpecentes. Durante a ação da Polícia Civil, foram encontradas porções de drogas e munições no local. O indiciado negou as acusações e afirmou que trabalha como barbeiro.
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Os agentes receberam uma denúncia de que o proprietário do estabelecimento estaria utilizando o comércio para o tráfico de drogas. Ao chegarem à barbearia, encontraram o suspeito no interior do imóvel.
Durante as buscas, foram localizados apetrechos ligados ao tráfico, porções de maconha e um tablete da droga armazenado junto aos instrumentos de trabalho. A denúncia também indicava a existência de um cômodo nos fundos do imóvel, onde haveria mais entorpecentes e, possivelmente, armas.
No local, a polícia apreendeu cerca de 15 porções de maconha embaladas em plástico, além de outras quantidades da substância em recipientes. Também foram encontrados dois coldres, um para revólver e outro para pistola, duas munições e um invólucro com substância semelhante à cocaína.
Questionado sobre os materiais, o jovem disse desconhecer a origem dos itens. Em depoimento, ele afirmou que as drogas encontradas eram para consumo próprio e negou envolvimento com o tráfico. Ele foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas.