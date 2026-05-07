07 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ENTORPECENTES

Barbearia em Engenheiro Coelho trocava tesoura pelo tráfico

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Jovem foi preso em Engenheiro Coelho após a Polícia Civil encontrar drogas e munições em uma barbearia.
Jovem foi preso em Engenheiro Coelho após a Polícia Civil encontrar drogas e munições em uma barbearia.

Um jovem foi preso no fim da tarde da última terça-feira (5), suspeito de usar uma barbearia, em Engenheiro Coelho, como fachada para a venda de entorpecentes. Durante a ação da Polícia Civil, foram encontradas porções de drogas e munições no local. O indiciado negou as acusações e afirmou que trabalha como barbeiro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os agentes receberam uma denúncia de que o proprietário do estabelecimento estaria utilizando o comércio para o tráfico de drogas. Ao chegarem à barbearia, encontraram o suspeito no interior do imóvel.

Durante as buscas, foram localizados apetrechos ligados ao tráfico, porções de maconha e um tablete da droga armazenado junto aos instrumentos de trabalho. A denúncia também indicava a existência de um cômodo nos fundos do imóvel, onde haveria mais entorpecentes e, possivelmente, armas.

No local, a polícia apreendeu cerca de 15 porções de maconha embaladas em plástico, além de outras quantidades da substância em recipientes. Também foram encontrados dois coldres, um para revólver e outro para pistola, duas munições e um invólucro com substância semelhante à cocaína.

Questionado sobre os materiais, o jovem disse desconhecer a origem dos itens. Em depoimento, ele afirmou que as drogas encontradas eram para consumo próprio e negou envolvimento com o tráfico. Ele foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas.

Comentários

Comentários