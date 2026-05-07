Um jovem foi preso no fim da tarde da última terça-feira (5), suspeito de usar uma barbearia, em Engenheiro Coelho, como fachada para a venda de entorpecentes. Durante a ação da Polícia Civil, foram encontradas porções de drogas e munições no local. O indiciado negou as acusações e afirmou que trabalha como barbeiro.

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Os agentes receberam uma denúncia de que o proprietário do estabelecimento estaria utilizando o comércio para o tráfico de drogas. Ao chegarem à barbearia, encontraram o suspeito no interior do imóvel.

Durante as buscas, foram localizados apetrechos ligados ao tráfico, porções de maconha e um tablete da droga armazenado junto aos instrumentos de trabalho. A denúncia também indicava a existência de um cômodo nos fundos do imóvel, onde haveria mais entorpecentes e, possivelmente, armas.