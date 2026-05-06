A Vigilância Sanitária de Campinas interditou, nesta terça-feira, 5 de maio, um estabelecimento de estética que funcionava sem licença sanitária e sem habilitação profissional compatível com os serviços oferecidos. A ação ocorreu após denúncia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) sobre suspeita de prática ilegal da medicina.

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O local fica na Rua Barbosa da Cunha, no bairro Guanabara. A fiscalização foi realizada em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas.

Segundo a Prefeitura, o estabelecimento oferecia serviços de estética, consultas, terapia ortomolecular, prescrição e administração de suplementos vitamínicos por via oral e parenteral, além de uso de anestésico local. A responsável apresentou apenas um certificado de tecnólogo em estética.