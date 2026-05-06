A GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo prendeu, na terça-feira (5), um homem procurado pela Justiça após ser identificado pelo sistema de monitoramento facial do Centro de Operações Integradas. O detido tinha um mandado de prisão em aberto por crime federal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

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O sistema do COI alertou os agentes sobre a presença de um possível foragido em um dos pontos monitorados da cidade. Com apoio operacional, a equipe se deslocou ao local, fez a abordagem e confirmou, por meio de consulta aos bancos de dados, a situação irregular do homem.

Diante da confirmação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Vinhedo. A autoridade policial de plantão ratificou a prisão, e o detido permanece à disposição da Justiça.