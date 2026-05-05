Uma criança de 4 anos morreu afogada em uma piscina, em Mogi Mirim, na noite do último domingo (3). A vítima, Lorenzo Fernandes Ribeiro, foi encontrada desacordada pelos familiares dentro da piscina.

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A família levou imediatamente o menino até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leste, mas ele não resistiu e morreu.

O velório de Lorenzo teve início na noite de segunda-feira (4), no Cemitério da Saudade, em Mogi Mirim. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (5), a partir das 10h.