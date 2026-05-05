05 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Criança de apenas 4 anos morre afogada em piscina

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Lorenzo Fernandes Ribeiro foi encontrado desacordado pela família no domingo (3) e não resistiu após ser levado à UPA Leste de Mogi Mirim.
Lorenzo Fernandes Ribeiro foi encontrado desacordado pela família no domingo (3) e não resistiu após ser levado à UPA Leste de Mogi Mirim.

Uma criança de 4 anos morreu afogada em uma piscina, em Mogi Mirim, na noite do último domingo (3). A vítima, Lorenzo Fernandes Ribeiro, foi encontrada desacordada pelos familiares dentro da piscina.

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A família levou imediatamente o menino até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leste, mas ele não resistiu e morreu.

O velório de Lorenzo teve início na noite de segunda-feira (4), no Cemitério da Saudade, em Mogi Mirim. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (5), a partir das 10h.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do afogamento. O caso deve ser registrado e investigado pelas autoridades competentes.

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