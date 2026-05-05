A Câmara Municipal de Campinas recebeu um pedido de abertura de Comissão Processante contra o vereador Roberto Alves (Republicanos). A representação aponta uma possível omissão funcional qualificada do parlamentar e foi protocolada por Marcelo Araújo Bonifácio, que se apresenta como presidente da Associação Nacional Pilares da Família.

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Segundo a Câmara, o documento será analisado pela Procuradoria da Casa. Caso a representação esteja corretamente instruída, conforme as exigências do Decreto-Lei nº 201/67, a admissibilidade do pedido poderá ser lida e votada pelos vereadores na Reunião Ordinária desta quarta-feira, 6 de maio.

Para que a denúncia seja aceita, é necessária a aprovação por maioria simples dos parlamentares presentes em plenário. Se o pedido for recebido, uma Comissão Processante será formada por três vereadores escolhidos por sorteio. Caso contrário, a representação será arquivada.