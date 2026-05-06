Campinas registrou 142 mortes no trânsito em 2025, segundo dados apresentados pela Emdec durante o lançamento virtual do Maio Amarelo 2026, nesta terça-feira, 5 de maio. O número representa queda de 5,3% em relação a 2024, quando foram contabilizados 150 óbitos em vias urbanas e rodovias do município.

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Do total registrado no ano passado, 74 mortes ocorreram em vias urbanas e 68 em rodovias. Na prática, os dados indicam que Campinas teve uma morte no trânsito a cada três dias em 2025.

O levantamento também mostra que motociclistas e pedestres continuam concentrando a maior parte das vítimas. Foram 72 mortes de motociclistas ou garupas, o equivalente a 50,7% do total. Já os pedestres somaram 45 óbitos, ou 31,7% dos casos.