Policiais militares atenderam a uma ocorrência diferente na madrugada da última segunda-feira (4), em Santa Bárbara d’Oeste. Eles ajudaram no nascimento de uma bebê dentro de uma casa no Parque Residencial do Lago. Tanto a criança quanto a mãe, uma auxiliar de produção de 18 anos, passam bem.

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O chamado foi registrado por volta das 4h45, na Avenida Ruth Garrido Roque. Segundo a PM, os agentes chegaram ao local e encontraram a jovem deitada em um colchão na sala, já em trabalho de parto avançado. Era possível visualizar a cabeça da bebê.

Diante da impossibilidade de locomoção da gestante naquele momento, os policiais adotaram medidas emergenciais para realizar o parto ainda na residência. O procedimento ocorreu sem complicações.