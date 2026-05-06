06 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sol e calor marcam a quarta na Região Metropolitana de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Segundo os institutos de meteorologia, o índice de umidade pode cair a aproximadamente 30% no período da tarde, valor considerado estado de atenção.
Segundo os institutos de meteorologia, o índice de umidade pode cair a aproximadamente 30% no período da tarde, valor considerado estado de atenção.

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá mais um dia de tempo estável nesta quarta-feira (6), com predomínio de sol e temperaturas entre 19°C e 31°C.

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A condição é causada pela atuação de uma massa de ar seco, que também reduz a umidade relativa do ar.

Segundo os institutos de meteorologia, o índice de umidade pode cair a aproximadamente 30% no período da tarde, valor considerado estado de atenção.

Diante disso, especialistas recomendam hidratação frequente, umidificação dos ambientes e evitar atividades físicas intensas ou trabalhos pesados entre o fim da manhã e o começo da noite.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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