Um motociclista morreu após um acidente na tarde desta terça-feira (5) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva. A ocorrência foi registrada por volta das 14h11, no km 75, no sentido sul da rodovia.
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De acordo com a concessionária Autoban, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.
O condutor da moto morreu no local, com o óbito sendo constatado às 14h46. O motorista do caminhão não se feriu.
Durante o atendimento da ocorrência, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e houve interdição parcial da faixa 3 e do acostamento. Em um momento, todas as faixas chegaram a ser bloqueadas temporariamente.
O trânsito ficou congestionado por cerca de 2 quilômetros no trecho. As causas do acidente serão investigadas.