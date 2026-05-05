05 de maio de 2026
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FATAL

Batida entre moto e caminhão mata motociclista na Bandeirantes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Helicóptero Águia é acionado mas motociclista morre após batida, na região de Itupeva.
Helicóptero Águia é acionado mas motociclista morre após batida, na região de Itupeva.

Um motociclista morreu após um acidente na tarde desta terça-feira (5) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva. A ocorrência foi registrada por volta das 14h11, no km 75, no sentido sul da rodovia.

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De acordo com a concessionária Autoban, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.

O condutor da moto morreu no local, com o óbito sendo constatado às 14h46. O motorista do caminhão não se feriu.

Durante o atendimento da ocorrência, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e houve interdição parcial da faixa 3 e do acostamento. Em um momento, todas as faixas chegaram a ser bloqueadas temporariamente.

O trânsito ficou congestionado por cerca de 2 quilômetros no trecho. As causas do acidente serão investigadas.

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