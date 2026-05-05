Um motociclista morreu após um acidente na tarde desta terça-feira (5) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva. A ocorrência foi registrada por volta das 14h11, no km 75, no sentido sul da rodovia.

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De acordo com a concessionária Autoban, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.

O condutor da moto morreu no local, com o óbito sendo constatado às 14h46. O motorista do caminhão não se feriu.