Na manhã de segunda-feira (4), a Polícia Civil de Vinhedo desarticulou uma quadrilha especializada em roubo e desmanche de caminhões. Durante a operação, investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) localizaram um galpão nas proximidades da Rodovia Miguel Melhado Campos, onde os veículos eram escondidos e desmontados.

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No local, foram recuperados dois caminhões e uma empilhadeira com queixa de roubo. Segundo as investigações, os crimes ocorreram nos dias 10 e 16 de abril, na cidade de Santos. Em ambas as ações, ao menos quatro assaltantes, com o apoio de dois veículos, renderam os motoristas.

As vítimas foram mantidas reféns por aproximadamente 24 horas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.