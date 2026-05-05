05 de maio de 2026
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NOITE DE TIROS

Homem atira em bar e acaba preso com arsenal e drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Armas foram apreendidas pela GCM
Armas foram apreendidas pela GCM

Um homem foi preso em flagrante após efetuar um disparo de arma de fogo dentro de um bar em Holambra. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e localizou o suspeito quando ele retornava para a própria residência.

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Durante a abordagem, o homem confessou o disparo e disse ter agido após ser provocado por ofensas. Ele também informou aos agentes que mantinha armas em casa e entorpecentes dentro do veículo.

Com autorização, a GCM realizou buscas no imóvel e no carro. Foram encontradas armas de fogo, munições e 10 porções de substância análoga à cocaína.

O suspeito recebeu voz de prisão, foi levado para atendimento médico e, em seguida, apresentado na Delegacia de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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