Um homem foi preso em flagrante após efetuar um disparo de arma de fogo dentro de um bar em Holambra. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e localizou o suspeito quando ele retornava para a própria residência.

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Durante a abordagem, o homem confessou o disparo e disse ter agido após ser provocado por ofensas. Ele também informou aos agentes que mantinha armas em casa e entorpecentes dentro do veículo.

Com autorização, a GCM realizou buscas no imóvel e no carro. Foram encontradas armas de fogo, munições e 10 porções de substância análoga à cocaína.