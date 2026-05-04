O Parque Ecológico Municipal de Americana informou, neste domingo (3), o falecimento da onça-pintada Pantanal, ocorrido no sábado (2). O animal, de 21 anos, vivia há mais de duas décadas sob os cuidados da unidade.

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Pantanal nasceu em fevereiro de 2005 no Zoológico de São Carlos e chegou a Americana em setembro do mesmo ano. Durante toda a sua vida, recebeu acompanhamento contínuo da equipe técnica do parque.

Em 2025, o felino passou por um check-up geral e tratamento dentário. Em fevereiro deste ano, foram notadas alterações comportamentais, o que levou a novos exames clínicos.