04 de maio de 2026
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Americana se despede da onça Pantanal após duas décadas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Americana
Pantanal nasceu em fevereiro de 2005 no Zoológico de São Carlos e chegou a Americana em setembro do mesmo ano.
Pantanal nasceu em fevereiro de 2005 no Zoológico de São Carlos e chegou a Americana em setembro do mesmo ano.

O Parque Ecológico Municipal de Americana informou, neste domingo (3), o falecimento da onça-pintada Pantanal, ocorrido no sábado (2). O animal, de 21 anos, vivia há mais de duas décadas sob os cuidados da unidade.

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Pantanal nasceu em fevereiro de 2005 no Zoológico de São Carlos e chegou a Americana em setembro do mesmo ano. Durante toda a sua vida, recebeu acompanhamento contínuo da equipe técnica do parque.

Em 2025, o felino passou por um check-up geral e tratamento dentário. Em fevereiro deste ano, foram notadas alterações comportamentais, o que levou a novos exames clínicos.

Os testes revelaram um quadro de comprometimento renal. A partir daí, Pantanal passou a ser tratado com medicamentos e monitoramento intensivo.

Na última semana, no entanto, houve agravamento do quadro clínico, com piora dos parâmetros renais, mesmo após a adoção de novas condutas de manejo e suporte veterinário.

Durante o feriado, o animal apresentou breve melhora no comportamento, mas voltou a ficar apático no sábado, evoluindo ao óbito. A expectativa de vida de onças-pintadas em cativeiro é de cerca de 20 anos.

Segundo a administração do parque, o histórico clínico de Pantanal é compatível com alterações degenerativas comuns em animais senis, incluindo problemas renais.

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