O Parque Ecológico Municipal de Americana informou, neste domingo (3), o falecimento da onça-pintada Pantanal, ocorrido no sábado (2). O animal, de 21 anos, vivia há mais de duas décadas sob os cuidados da unidade.
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Pantanal nasceu em fevereiro de 2005 no Zoológico de São Carlos e chegou a Americana em setembro do mesmo ano. Durante toda a sua vida, recebeu acompanhamento contínuo da equipe técnica do parque.
Em 2025, o felino passou por um check-up geral e tratamento dentário. Em fevereiro deste ano, foram notadas alterações comportamentais, o que levou a novos exames clínicos.
Os testes revelaram um quadro de comprometimento renal. A partir daí, Pantanal passou a ser tratado com medicamentos e monitoramento intensivo.
Na última semana, no entanto, houve agravamento do quadro clínico, com piora dos parâmetros renais, mesmo após a adoção de novas condutas de manejo e suporte veterinário.
Durante o feriado, o animal apresentou breve melhora no comportamento, mas voltou a ficar apático no sábado, evoluindo ao óbito. A expectativa de vida de onças-pintadas em cativeiro é de cerca de 20 anos.
Segundo a administração do parque, o histórico clínico de Pantanal é compatível com alterações degenerativas comuns em animais senis, incluindo problemas renais.