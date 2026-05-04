Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (3), na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, em Campinas. De acordo com informações preliminares, um motorista perdeu o controle do veículo, cruzou o canteiro central e colidiu contra outro carro.

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Câmeras de segurança e de um veículo que passava pelo local flagraram o exato momento da batida. As imagens devem auxiliar as investigações sobre as causas do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento.