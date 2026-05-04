04 de maio de 2026
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COLISÃO FRONTAL

Acidente na Prestes Maia deixa cinco jovens feridos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
De acordo com informações preliminares, um motorista perdeu o controle do veículo, cruzou o canteiro central e colidiu contra outro carro.
De acordo com informações preliminares, um motorista perdeu o controle do veículo, cruzou o canteiro central e colidiu contra outro carro.

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (3), na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, em Campinas. De acordo com informações preliminares, um motorista perdeu o controle do veículo, cruzou o canteiro central e colidiu contra outro carro.

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Câmeras de segurança e de um veículo que passava pelo local flagraram o exato momento da batida. As imagens devem auxiliar as investigações sobre as causas do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento.

Cinco jovens, com idades entre 18 e 23 anos, foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

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