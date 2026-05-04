Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na Rua Novaes, no bairro Capela Santo Antônio, em Jaguariúna, na noite do último sábado (2). A vítima foi identificada como Luis Miguel Marangoni e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.,

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Marangoni estava acompanhado da namorada quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos efetuaram aproximadamente dois disparos contra o rapaz e fugiram em seguida. A namorada da vítima não ficou ferida.

A PM foi acionada para atender à ocorrência de disparos. Ao chegar ao local, os agentes encontraram Luis Miguel já ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.