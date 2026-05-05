Um incêndio atingiu uma casa na segunda-feira (4), no bairro Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. Um idoso com deficiência física ficou preso às chamas, mas foi salvo por uma pessoa que passava pelo local e pulou o muro da residência.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O fogo começou por volta das 10h20, na Rua Jordalino Pietrobom. De acordo com relato de um vizinho, as chamas se alastraram rapidamente, e o morador, que é deficiente físico, não conseguiu sair sozinho.
A testemunha viu a cena, pulou o muro e conseguiu retirar o idoso do imóvel. Em seguida, usou uma mangueira para conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou o incêndio.
A suspeita é que o fogo tenha começado em um cômodo da casa por causa de um carregador de celular que estava na tomada. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram móveis e outros objetos.
O idoso inalou muita fumaça e teve as vias aéreas queimadas. Ele foi levado em estado grave ao Pronto Socorro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência das dificuldades respiratórias.
A equipe médica conseguiu reanimá-lo, e ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva. A pessoa que realizou o resgate também inalou fumaça e precisou de atendimento médico. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.