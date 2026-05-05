Após o fim de semana de queda nas temperaturas e chuva isolada, a RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter uma semana de tempo estável, com sol predominante, calor durante o dia e declínio da umidade relativa do ar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com os institutos de meteorologia, a terça-feira (5) será de céu claro e temperaturas entre 18°C e 30°C. A umidade relativa do ar mínima pode chegar a 35%, índice que já requer atenção, principalmente nos horários mais quentes.

A recomendação para a população é evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h, além de manter hidratação constante. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).