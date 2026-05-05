A Unicamp deu mais um passo para viabilizar a ampliação de sua moradia estudantil em Barão Geraldo, em Campinas. O coordenador-geral da Universidade, Fernando Coelho, participou de uma reunião de trabalho com a secretária municipal de Urbanismo, Carolina Baracat, e representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

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O encontro tratou de parâmetros técnicos e institucionais necessários para o avanço do projeto, considerado estratégico pela Universidade. A proposta prevê a construção de 375 módulos residenciais em uma área de 44 mil metros quadrados, localizada no distrito de Barão Geraldo. A nova estrutura terá capacidade para receber até 1,5 mil novos moradores.

A ampliação busca responder ao crescimento da demanda por permanência estudantil, especialmente entre alunos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.