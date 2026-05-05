05 de maio de 2026
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MORADIA ESTUDANTIL

Unicamp avança em projeto para nova moradia estudantil

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Unicamp
Projeto prevê 375 módulos residenciais em Barão Geraldo e deve ampliar a capacidade de acolhimento de alunos em vulnerabilidade.
Projeto prevê 375 módulos residenciais em Barão Geraldo e deve ampliar a capacidade de acolhimento de alunos em vulnerabilidade.

A Unicamp deu mais um passo para viabilizar a ampliação de sua moradia estudantil em Barão Geraldo, em Campinas. O coordenador-geral da Universidade, Fernando Coelho, participou de uma reunião de trabalho com a secretária municipal de Urbanismo, Carolina Baracat, e representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

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O encontro tratou de parâmetros técnicos e institucionais necessários para o avanço do projeto, considerado estratégico pela Universidade. A proposta prevê a construção de 375 módulos residenciais em uma área de 44 mil metros quadrados, localizada no distrito de Barão Geraldo. A nova estrutura terá capacidade para receber até 1,5 mil novos moradores.

A ampliação busca responder ao crescimento da demanda por permanência estudantil, especialmente entre alunos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.

“A ampliação da moradia atende a uma demanda crescente, especialmente diante do aumento na participação de estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. A criação de um espaço de acolhimento adequado é fundamental para garantir que esses alunos tenham condições de desenvolver plenamente seu potencial acadêmico”, afirmou Coelho.

A secretária de Urbanismo, Carolina Baracat, sinalizou apoio ao desenvolvimento da iniciativa e destacou a parceria entre a administração municipal e a Universidade.

“O projeto consolida uma parceria entre o poder público e a universidade. A iniciativa segue modelos já adotados internacionalmente, onde a oferta de moradia estudantil é vista como essencial para garantir melhores condições de formação, desenvolvimento profissional e inserção social dos alunos”, comentou a titular da pasta.

A nova área fica na Avenida Santa Isabel, nº 1.721, ao lado da atual moradia estudantil da Unicamp, que hoje abriga cerca de mil estudantes. O terreno foi adquirido por R$ 20 milhões.

Segundo o planejamento, metade da área será destinada aos módulos residenciais. A outra parte deverá receber equipamentos de apoio administrativo, espaços para atividades esportivas e culturais e estruturas voltadas a ações de extensão universitária.

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