O prefeito de Campinas, Dário Saadi, sancionou nesta segunda-feira, 4 de maio, a lei que cria o Refis do ISSQN. O programa começa nesta terça-feira, 5 de maio, e permitirá que prestadores de serviços regularizem débitos com a Prefeitura com desconto de 100% em juros e multas.

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As negociações serão feitas exclusivamente pela internet, até o dia 4 de julho, por meio do Ambiente Exclusivo da Prefeitura. O benefício vale tanto para pagamentos à vista quanto para parcelamentos.

A medida é voltada a contribuintes do setor de serviços que têm débitos de ISSQN com o município. Segundo a administração, o programa também tem relação com a Reforma Tributária, já que a arrecadação do ISS entre 2021 e 2026 será considerada no cálculo dos futuros repasses do IBS.