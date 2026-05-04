A Prefeitura de Campinas deu início a Operação Inverno 2026, voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua durante os meses de temperaturas mais baixas. A ação segue até 30 de setembro e será executada pelo Serviço de Abordagem Social, com foco em proteção, acolhimento e acompanhamento das situações de maior vulnerabilidade.

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A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Durante o período da operação, o horário das equipes será ampliado. De segunda a sexta-feira, o atendimento ocorrerá das 8h à meia-noite. Aos fins de semana e feriados, o serviço funcionará das 18h à meia-noite.

As equipes irão percorrer diferentes regiões da cidade para localizar pessoas em situação de rua, oferecer orientação e encaminhar os casos para os serviços de acolhimento. O principal equipamento municipal é o Samim, albergue com capacidade para 120 pessoas. São 90 vagas masculinas, 16 femininas, 10 destinadas a mães com crianças e quatro para pessoas LGBT+.