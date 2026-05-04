A Prefeitura de Campinas deu início a Operação Inverno 2026, voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua durante os meses de temperaturas mais baixas. A ação segue até 30 de setembro e será executada pelo Serviço de Abordagem Social, com foco em proteção, acolhimento e acompanhamento das situações de maior vulnerabilidade.
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A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Durante o período da operação, o horário das equipes será ampliado. De segunda a sexta-feira, o atendimento ocorrerá das 8h à meia-noite. Aos fins de semana e feriados, o serviço funcionará das 18h à meia-noite.
As equipes irão percorrer diferentes regiões da cidade para localizar pessoas em situação de rua, oferecer orientação e encaminhar os casos para os serviços de acolhimento. O principal equipamento municipal é o Samim, albergue com capacidade para 120 pessoas. São 90 vagas masculinas, 16 femininas, 10 destinadas a mães com crianças e quatro para pessoas LGBT+.
"Nos serviços de acolhimento, as pessoas poderão ter acesso a banho, alimentação, cama e proteção. Para quem não aceitar, as equipes também farão a entrega de cobertores e seguirão acompanhando cada situação. Nosso principal objetivo é preservar vidas", afirmou a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro.
No ano passado, a Operação Inverno realizou 12.444 atendimentos, distribuiu 23.853 cobertores e encaminhou 1.591 pessoas para acolhimento no Samim.
A população também pode acionar o serviço ao encontrar uma pessoa em situação de vulnerabilidade nas ruas. O contato deve ser feito pelo telefone (19) 3253-4512, das 8h às 18h. Depois desse horário, o atendimento ocorre pelo WhatsApp (19) 99984-6496, até as 21h.