O Parque Ecológico Municipal "Engenheiro Cid Almeida Franco", conhecido como Zoo Americana, em parceria com a FAM (Faculdade de Americana), realizou um check-up médico em uma onça-pintada de 21 anos.

O animal é considerado idoso para a espécie, cuja expectativa de vida em ambiente livre é de 16 anos. Em zoológicos, a idade máxima já registrada foi de 23 anos.

Durante o procedimento, foram coletadas amostras de sangue e realizados exames para avaliação posterior pelos veterinários. O objetivo foi monitorar a saúde do felino, que faz parte do quadro de animais do parque.