O Parque Ecológico Municipal "Engenheiro Cid Almeida Franco", conhecido como Zoo Americana, em parceria com a FAM (Faculdade de Americana), realizou um check-up médico em uma onça-pintada de 21 anos.
O animal é considerado idoso para a espécie, cuja expectativa de vida em ambiente livre é de 16 anos. Em zoológicos, a idade máxima já registrada foi de 23 anos.
Durante o procedimento, foram coletadas amostras de sangue e realizados exames para avaliação posterior pelos veterinários. O objetivo foi monitorar a saúde do felino, que faz parte do quadro de animais do parque.
A secretária municipal de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou a importância das avaliações periódicas. “A avaliação da saúde dos animais é um trabalho preventivo permanente, visando o bem-estar e a qualidade de vida das espécies. Agradecemos a parceria com os profissionais da FAM neste atendimento, realizado em conjunto com a nossa equipe de veterinários do Zoo”, afirmou.