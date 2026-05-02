Uma mulher identificada como Vanessa Oliveira dos Santos, de 19 anos, foi morta na sexta-feira (1º) dentro de um apartamento no bairro Parque Progresso, em Itapira. O caso é investigado como feminicídio e dois homens foram presos suspeitos de cometer o crime.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar no local, os policiais encontraram dois homens vestindo roupas com manchas de sangue. Dentro do imóvel, a vítima foi achada sem vida em um dos quartos, com diversas lesões compatíveis com golpes de faca.
Os suspeitos, identificados como Haruã Assad Alcino e Moisés José da Silva, foram detidos no próprio apartamento e confessaram participação no crime, mas apresentaram versões divergentes sobre o ocorrido. Um casal que também estava no local, segundo a polícia, não teria envolvimento direto.
Conforme a apuração das autoridades, o homicídio foi motivado por um desacordo comercial, considerado motivo fútil. Vanessa teria sido agredida inicialmente com um martelo. Ela conseguiu se refugiar no quarto e trancou a porta, que foi arrombada pelos agressores. A jovem foi então atacada novamente até a morte.
O imóvel apresentava objetos revirados e marcas de sangue em vários pontos, o que indica luta corporal. Também foram encontrados vestígios de bebida alcoólica e substâncias ilícitas.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre horário e local do velório e sepultamento.