Uma mulher identificada como Vanessa Oliveira dos Santos, de 19 anos, foi morta na sexta-feira (1º) dentro de um apartamento no bairro Parque Progresso, em Itapira. O caso é investigado como feminicídio e dois homens foram presos suspeitos de cometer o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar no local, os policiais encontraram dois homens vestindo roupas com manchas de sangue. Dentro do imóvel, a vítima foi achada sem vida em um dos quartos, com diversas lesões compatíveis com golpes de faca.

Os suspeitos, identificados como Haruã Assad Alcino e Moisés José da Silva, foram detidos no próprio apartamento e confessaram participação no crime, mas apresentaram versões divergentes sobre o ocorrido. Um casal que também estava no local, segundo a polícia, não teria envolvimento direto.