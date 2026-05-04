04 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Outono mostra sua cara com mínima de 16º nesta segunda

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Segunda-feira será mais amena em Campinas e região, com mínima de 17°C, máxima de 25°C e umidade relativa do ar elevada.
Segunda-feira será mais amena em Campinas e região, com mínima de 17°C, máxima de 25°C e umidade relativa do ar elevada.

O destaque para este início de semana em Campinas e região é a queda nas temperaturas. A segunda-feira terá um dia bem mais ameno em comparação aos últimos dias, com mínima de 16 graus e máxima na casa dos 25 graus.

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O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, e não há previsão de chuva. Mesmo assim, a umidade relativa do ar segue alta, o que contribui para uma sensação de tempo mais úmido, principalmente nas primeiras horas do dia.

O cenário marca uma mudança importante no padrão do tempo, indicando o avanço do outono, com manhãs mais frescas e tardes sem calor excessivo.

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