O destaque para este início de semana em Campinas e região é a queda nas temperaturas. A segunda-feira terá um dia bem mais ameno em comparação aos últimos dias, com mínima de 16 graus e máxima na casa dos 25 graus.

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O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, e não há previsão de chuva. Mesmo assim, a umidade relativa do ar segue alta, o que contribui para uma sensação de tempo mais úmido, principalmente nas primeiras horas do dia.

O cenário marca uma mudança importante no padrão do tempo, indicando o avanço do outono, com manhãs mais frescas e tardes sem calor excessivo.