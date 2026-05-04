04 de maio de 2026
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LOUCURA

Homem é baleado após tentar tomar arma de GCM em Cosmópolis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi baleado na perna durante ação da Romu no bairro Cidade Alta; Polícia Civil vai investigar o caso.
Homem foi baleado na perna durante ação da Romu no bairro Cidade Alta; Polícia Civil vai investigar o caso.

Um homem foi baleado na perna na tarde de domingo (3), durante uma ação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) no bairro Cidade Alta, em Cosmópolis. O caso ocorreu por volta do fim da tarde, durante uma incursão estratégica de rotina da corporação na comunidade.

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Segundo a Guarda Municipal, o indivíduo se aproximou de um dos agentes de forma agressiva e teria ameaçado tomar a arma do guarda. Diante da tentativa de agressão, o agente tentou afastar o homem, mas não conseguiu conter a ação.

Para preservar a própria integridade e a da equipe, o guarda municipal efetuou um disparo, que atingiu a perna do suspeito. Ele foi socorrido ainda no local e encaminhado a uma unidade de saúde.

Apesar do ferimento, não há risco de morte. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade. A Polícia Civil irá investigar as causas do ocorrido.

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