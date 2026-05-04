Um homem foi baleado na perna na tarde de domingo (3), durante uma ação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) no bairro Cidade Alta, em Cosmópolis. O caso ocorreu por volta do fim da tarde, durante uma incursão estratégica de rotina da corporação na comunidade.

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Segundo a Guarda Municipal, o indivíduo se aproximou de um dos agentes de forma agressiva e teria ameaçado tomar a arma do guarda. Diante da tentativa de agressão, o agente tentou afastar o homem, mas não conseguiu conter a ação.

Para preservar a própria integridade e a da equipe, o guarda municipal efetuou um disparo, que atingiu a perna do suspeito. Ele foi socorrido ainda no local e encaminhado a uma unidade de saúde.