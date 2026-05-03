Cinco suspeitos foram detidos na noite deste sábado, 2, após assaltarem uma farmácia no bairro Cambuí, em Campinas.

O grupo visava itens específicos: foram levadas 50 caixas de canetas para controle de peso e 15 de insulina, além de R$ 2 mil em espécie.

A captura ocorreu após uma perseguição iniciada na Rodovia Anhanguera, em Jundiaí. Os criminosos ignoraram a ordem de parada e só foram interceptados na Rodovia dos Bandeirantes, após colidirem o veículo em que fugiam na praça de pedágio, sentido capital.