03 de maio de 2026
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QUADRILHA

Cinco são presos após roubo a farmácia e perseguição em rodovias

Por | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Quadrilha furtou canetas emagrecedoras de farmácia em Campinas
Quadrilha furtou canetas emagrecedoras de farmácia em Campinas

Cinco suspeitos foram detidos na noite deste sábado, 2, após assaltarem uma farmácia no bairro Cambuí, em Campinas.

O grupo visava itens específicos: foram levadas 50 caixas de canetas para controle de peso e 15 de insulina, além de R$ 2 mil em espécie.

A captura ocorreu após uma perseguição iniciada na Rodovia Anhanguera, em Jundiaí. Os criminosos ignoraram a ordem de parada e só foram interceptados na Rodovia dos Bandeirantes, após colidirem o veículo em que fugiam na praça de pedágio, sentido capital.

Os cinco envolvidos foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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