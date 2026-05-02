03 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

Mulheres são detidas após briga com faca em Sto. Antônio de Posse

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Arma foi apreendida pela Guarda Civil Municipal
Arma foi apreendida pela Guarda Civil Municipal

Duas mulheres foram detidas após se envolverem em uma briga com uso de faca no bairro Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse. O caso aconteceu na última quinta-feira (30) e foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento com possível ferimento por arma branca. Chegando ao local, os agentes flagraram uma das envolvidas dispensando uma faca em um terreno.

Ela apresentava um ferimento na perna e sinais de sangue pelo corpo, sendo encaminhada ao pronto-socorro.

A outra mulher foi localizada em um quarteirão próximo. De acordo com a GCM, ela tinha diversas perfurações e sangramento intenso, também sendo socorrida com apoio médico.

Após receberem atendimento, ambas foram levadas à delegacia. Durante a apresentação da ocorrência, os agentes relataram um novo desentendimento entre as duas, que precisaram ser novamente separadas e contidas pelos guardas. As mulheres foram ouvidas e liberadas.

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