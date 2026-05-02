Duas mulheres foram detidas após se envolverem em uma briga com uso de faca no bairro Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse. O caso aconteceu na última quinta-feira (30) e foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento com possível ferimento por arma branca. Chegando ao local, os agentes flagraram uma das envolvidas dispensando uma faca em um terreno.

Ela apresentava um ferimento na perna e sinais de sangue pelo corpo, sendo encaminhada ao pronto-socorro.