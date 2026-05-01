Campinas realiza na próxima terça-feira (5) a 8ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1.200 vagas de trabalho em diferentes áreas. O atendimento será das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, na Praça Guilherme de Almeida, no Centro.
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A edição terá formato temático em referência ao Dia do Trabalhador e será aberta a moradores de Campinas e da região. Ao todo, 23 empresas participarão da ação, com processos seletivos e entrevistas presenciais no local.
Antes de serem encaminhados aos recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pela equipe do CPAT, responsável por direcionar os trabalhadores às vagas compatíveis com o perfil profissional e os requisitos exigidos pelas empresas.
Entre as oportunidades, o maior volume está no cargo de auxiliar operacional de logística, com 100 vagas oferecidas pelo Mercado Livre. A função exige ensino fundamental completo e tem salário de R$ 2.207,00.
A maior remuneração informada para esta edição é de R$ 4.700,00, para o cargo de montador de equipamentos elétricos, oferecido pela empresa Carpe Diem. Para a função, é necessário ensino médio completo.
Além das vagas de emprego, o feirão terá atendimento da Casa do Empreendedor, com orientações para Microempreendedores Individuais, apoio do Sebrae, serviços do Banco do Povo e informações do Detran-SP. A Organização Internacional para as Migrações também participará da ação com orientações voltadas a pessoas migrantes.
As empresas confirmadas são Atento, C&A, Carpe Diem, Cor Line, Dalben, Diamante Tintas, Esplane, Goodbom, GR, LEC Brasil TCM, Mercado Livre, MSE Engenharia, MRV, Net Turbo, Oxxo, Poupatempo, RM Consultoria, Royal Palm Plaza, São Vicente Supermercado, Tenda Atacado, Unistter, Vitória Hotéis e VB Transportes.
Os interessados devem comparecer com documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e carta de encaminhamento, caso tenham feito cadastro antecipado.
A Secretaria de Trabalho e Renda recomenda que os candidatos consultem as vagas e façam o cadastro prévio pelo sistema do CPAT, pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. No dia do evento, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão, já que as equipes estarão deslocadas para o feirão.
Serviço
8º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: 5 de maio de 2026
Horário: das 9h às 16h
Local: Palácio da Cidade
Endereço: Praça Guilherme de Almeida, Centro