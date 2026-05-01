Campinas realiza na próxima terça-feira (5) a 8ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1.200 vagas de trabalho em diferentes áreas. O atendimento será das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, na Praça Guilherme de Almeida, no Centro.

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A edição terá formato temático em referência ao Dia do Trabalhador e será aberta a moradores de Campinas e da região. Ao todo, 23 empresas participarão da ação, com processos seletivos e entrevistas presenciais no local.

Antes de serem encaminhados aos recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pela equipe do CPAT, responsável por direcionar os trabalhadores às vagas compatíveis com o perfil profissional e os requisitos exigidos pelas empresas.