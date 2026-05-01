A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (30) o 18º Alerta Arboviroses do ano, com a identificação de 28 bairros em alto risco de transmissão de dengue. O documento também determina a intensificação das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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As áreas de maior atenção estão distribuídas por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem bairros como Vila Costa e Silva, Parque Alto Taquaral, Jardim Santa Genebra e Parque das Flores. Na região Noroeste, o alerta inclui locais como Parque da Floresta, Parque São Bento, Jardim Novo Maracanã, Jardim Metonópolis, Jardim Maracanã e Novo Mundo.

Na região Norte, estão na lista Vila Lunardi, Jardim São Marcos, Vila Esperança, Jardim Campineiro e Recanto Fortuna. Também há áreas em risco nas regiões Sudoeste, Sul e Suleste, incluindo Jardim Santo Antônio, Eldorado dos Carajás, Jardim Fernanda, Jardim Santa Maria, Jardim Puccamp, Jardim Columbia, Jardim Dom Gilberto, Imperial Parque e bairros de Sousas.