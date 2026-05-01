A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (30) o 18º Alerta Arboviroses do ano, com a identificação de 28 bairros em alto risco de transmissão de dengue. O documento também determina a intensificação das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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As áreas de maior atenção estão distribuídas por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem bairros como Vila Costa e Silva, Parque Alto Taquaral, Jardim Santa Genebra e Parque das Flores. Na região Noroeste, o alerta inclui locais como Parque da Floresta, Parque São Bento, Jardim Novo Maracanã, Jardim Metonópolis, Jardim Maracanã e Novo Mundo.
Na região Norte, estão na lista Vila Lunardi, Jardim São Marcos, Vila Esperança, Jardim Campineiro e Recanto Fortuna. Também há áreas em risco nas regiões Sudoeste, Sul e Suleste, incluindo Jardim Santo Antônio, Eldorado dos Carajás, Jardim Fernanda, Jardim Santa Maria, Jardim Puccamp, Jardim Columbia, Jardim Dom Gilberto, Imperial Parque e bairros de Sousas.
Segundo a Saúde, o alerta leva em conta fatores como incidência de casos, registro de novas transmissões, densidade populacional e necessidade de reforço em áreas com imóveis sem acesso. A orientação também vale para bairros menores no entorno das regiões indicadas e para áreas que apareceram em alertas anteriores.
A Prefeitura reforça que o combate às arboviroses depende da participação dos moradores. Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde aponta que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências, o que torna essencial a vistoria constante de quintais, vasos, calhas, caixas d’água e recipientes que possam acumular água.
Entre as principais recomendações estão evitar água parada em latas, pneus e outros objetos, vedar caixas d’água, manter vasos sanitários sem uso fechados e limpar os pratos de plantas com bucha, água e sabão a cada sete dias.
A Saúde também pede que os moradores recebam os agentes que atuam nas ações de controle. Em caso de dúvida sobre a identidade das equipes, a população pode entrar em contato pelo telefone 156, de segunda a sexta-feira, ou pelo 199 da Defesa Civil, aos fins de semana e feriados.