01 de maio de 2026
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TERRENO PARA SAÚDE

Campinas destina área para expansão do Sobrapar

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Área pública é destinada a hospital referência em reabilitação craniofacial.
Área pública é destinada a hospital referência em reabilitação craniofacial.

A Prefeitura de Campinas formalizou a destinação de uma área pública para o hospital Sobrapar Crânio e Face, instituição reconhecida nacionalmente pelo atendimento a pacientes com deformidades craniofaciais.

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O documento foi entregue pelo prefeito Dário Saadi, em reunião no Paço Municipal. O terreno possui pouco mais de 28 mil metros quadrados e está localizado nas proximidades da unidade hospitalar, na região do Reserva D. Pedro.

A cessão garante à entidade o direito de uso por três décadas, com possibilidade de renovação. A iniciativa tem como objetivo permitir planejamento de expansão e fortalecimento das atividades da instituição, que atende pacientes de todo o país.

Durante o encontro, a presidente do hospital, Vera Lúcia Raposo do Amaral, destacou o impacto da medida para a continuidade dos serviços. “Será de fundamental importância para mudar a vida e o destino de pessoas de Norte a Sul do País”, afirmou.

A autorização para a cessão foi estabelecida por meio de legislação municipal aprovada em 2025. Além da diretoria do hospital, também participaram do ato integrantes da administração municipal ligados à área jurídica.

Como forma de reconhecimento, representantes do Sobrapar entregaram placas de agradecimento a autoridades municipais envolvidas no processo.

Criado em 1979, o hospital atua de forma filantrópica e é credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade oferece tratamento especializado gratuito, com foco em cirurgias reconstrutivas e acompanhamento multidisciplinar.

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