A Prefeitura de Campinas formalizou a destinação de uma área pública para o hospital Sobrapar Crânio e Face, instituição reconhecida nacionalmente pelo atendimento a pacientes com deformidades craniofaciais.

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O documento foi entregue pelo prefeito Dário Saadi, em reunião no Paço Municipal. O terreno possui pouco mais de 28 mil metros quadrados e está localizado nas proximidades da unidade hospitalar, na região do Reserva D. Pedro.

A cessão garante à entidade o direito de uso por três décadas, com possibilidade de renovação. A iniciativa tem como objetivo permitir planejamento de expansão e fortalecimento das atividades da instituição, que atende pacientes de todo o país.