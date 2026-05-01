Uma operação integrada entre a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Civil e o Departamento de Fiscalização de Paulínia foi realizada na quinta-feira (30) para coibir o comércio ilegal de fios, cabos e outros materiais de origem suspeita em estabelecimentos do tipo ferro-velho da cidade.

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Segundo as autoridades, a prática está diretamente ligada a furtos que afetam serviços essenciais à população, como iluminação pública, telecomunicações e fornecimento de energia elétrica.

A ação, de caráter preventivo e estratégico, reforça o compromisso das forças de segurança e da fiscalização municipal com a proteção do patrimônio coletivo e a ordem pública.