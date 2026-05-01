01 de maio de 2026
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SEGURANÇA

Paulinia é palco de operação contra comércio ilegal de cabos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Operação conjunta fiscalizou ferros-velhos na quinta-feira (30) e alerta população sobre compra de materiais sem procedência
Operação conjunta fiscalizou ferros-velhos na quinta-feira (30) e alerta população sobre compra de materiais sem procedência

Uma operação integrada entre a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Civil e o Departamento de Fiscalização de Paulínia foi realizada na quinta-feira (30) para coibir o comércio ilegal de fios, cabos e outros materiais de origem suspeita em estabelecimentos do tipo ferro-velho da cidade.

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Segundo as autoridades, a prática está diretamente ligada a furtos que afetam serviços essenciais à população, como iluminação pública, telecomunicações e fornecimento de energia elétrica.

A ação, de caráter preventivo e estratégico, reforça o compromisso das forças de segurança e da fiscalização municipal com a proteção do patrimônio coletivo e a ordem pública.

A Prefeitura de Paulínia e as polícias pedem que os cidadãos evitem comprar, vender ou receber materiais de procedência duvidosa.

A prática, segundo os órgãos de segurança, alimenta a cadeia do crime e estimula novos furtos.

Ao identificar situações suspeitas ou ofertas de materiais sem comprovação de origem, a orientação é não negociar e acionar imediatamente as autoridades.

Canais de denúncia

A população pode colaborar com as investigações e com a segurança da cidade pelos seguintes contatos:

Polícia Militar: 190

Guarda Civil Municipal: 153 ou (19) 3874-3646

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