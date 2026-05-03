A Emdec começa nesta segunda-feira (4) a fiscalização por videomonitoramento no cruzamento da Avenida João Jorge com a Rua Dr. Salles Oliveira, na Vila Industrial, em Campinas.
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O ponto voltou a receber a estrutura de monitoramento após o fim das intervenções ligadas ao Corredor BRT. A câmera instalada no local tem visão de 360 graus e será acompanhada remotamente por agentes do Centro de Controle Operacional.
A partir das imagens, poderão ser aplicadas multas por uso irregular da faixa exclusiva, avanço de sinal vermelho, estacionamento em local proibido e conversões irregulares. O cruzamento fica próximo à Estação BRT João Jorge e tem grande circulação de ônibus, veículos e pedestres.
A Emdec considera o local um dos pontos críticos de sinistros da cidade. Entre 2023 e março de 2026, foram registrados 21 acidentes no cruzamento, sendo sete com vítimas não fatais e um atropelamento não fatal. O endereço ocupa a 39ª posição no ranking dos 50 pontos mais críticos de Campinas.
As penalidades variam conforme a infração. O avanço do sinal vermelho e o uso indevido da faixa exclusiva são infrações gravíssimas, com multa de R$ 293,47. Conversões proibidas geram multa de R$ 195,23, enquanto estacionamento irregular pode render autuação de R$ 130,16.
Placas aéreas e sinalização no solo já informam os motoristas sobre a presença da fiscalização por câmeras. A Emdec afirma que o objetivo é reduzir comportamentos de risco e aumentar a segurança viária no entorno da estação.
Campinas conta atualmente com outros 17 pontos de fiscalização remota em funcionamento, incluindo áreas da região central, corredores das avenidas Amoreiras e Lix da Cunha, entorno da Rodoviária, Aeroporto de Viracopos e Torre do Castelo.
Além das autuações, o videomonitoramento também permite acompanhar o trânsito em tempo real e identificar acidentes, veículos quebrados, óleo na pista e falhas semafóricas.