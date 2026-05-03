A Emdec começa nesta segunda-feira (4) a fiscalização por videomonitoramento no cruzamento da Avenida João Jorge com a Rua Dr. Salles Oliveira, na Vila Industrial, em Campinas.

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O ponto voltou a receber a estrutura de monitoramento após o fim das intervenções ligadas ao Corredor BRT. A câmera instalada no local tem visão de 360 graus e será acompanhada remotamente por agentes do Centro de Controle Operacional.

A partir das imagens, poderão ser aplicadas multas por uso irregular da faixa exclusiva, avanço de sinal vermelho, estacionamento em local proibido e conversões irregulares. O cruzamento fica próximo à Estação BRT João Jorge e tem grande circulação de ônibus, veículos e pedestres.