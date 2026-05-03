Abril terminou com um sentimento claro nos bastidores do chamado “Quarto Andar” da Prefeitura de Campinas: alívio por virar a página de um dos meses mais difíceis da atual gestão. Não foi um episódio isolado, mas uma sequência de problemas que atingiram áreas sensíveis e expuseram fragilidades administrativas e, principalmente, de comunicação.

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O principal foco de tensão segue sendo o transporte público. O que deveria ser o grande legado do governo, a licitação bilionária do sistema, entrou em um limbo após intervenção do Tribunal de Contas do Estado. A suspeita de ligação entre empresas concorrentes e a investigação paralela da Polícia Civil colocaram sob dúvida um processo que já se arrastava há anos. O próprio presidente da EMDEC, Vinícius Riverete, resumiu o cenário com franqueza rara ao admitir que “não sabe o que vai acontecer” — uma frase que, por si só, sintetiza o grau de instabilidade.

Na saúde, o roteiro não foi menos preocupante. A tentativa de abertura de 100 novos leitos, considerada urgente diante da superlotação crônica, simplesmente travou. O chamamento foi suspenso por inconsistências documentais, mesmo em meio a um cenário de colapso recorrente, com pacientes em macas nos corredores e unidades operando no limite. O secretário estadual Eleuses Paiva reconheceu o problema e falou em recomeçar o processo, mas sem prazo concreto. A burocracia segue em um ritmo que não conversa com a urgência do paciente.