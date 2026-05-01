Campinas encerrou o primeiro trimestre de 2026 com 5.766 novas vagas de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Caged. O resultado representa crescimento de 2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o município havia registrado 5.659 postos formais.

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O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com saldo de 4.924 vagas entre janeiro e março. Na sequência aparecem a construção civil, com 573 postos, e a indústria, com 403 novas vagas.

O mês de março teve papel importante no resultado do trimestre. Somente no período, Campinas criou 2.392 vagas formais, número muito acima do registrado em março do ano passado, quando o saldo havia sido de apenas 95 empregos.