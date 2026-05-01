Campinas encerrou o primeiro trimestre de 2026 com 5.766 novas vagas de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Caged. O resultado representa crescimento de 2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o município havia registrado 5.659 postos formais.
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O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com saldo de 4.924 vagas entre janeiro e março. Na sequência aparecem a construção civil, com 573 postos, e a indústria, com 403 novas vagas.
O mês de março teve papel importante no resultado do trimestre. Somente no período, Campinas criou 2.392 vagas formais, número muito acima do registrado em março do ano passado, quando o saldo havia sido de apenas 95 empregos.
Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, o desempenho mostra a força da economia local e o efeito de ações de aproximação entre empresas e trabalhadores. “Os números mostram que Campinas segue com capacidade de gerar empregos de forma consistente, especialmente em setores estratégicos como serviços e construção”, afirmou.
Segundo ele, iniciativas como feirões de emprego e o trabalho do CPAT ajudam a ampliar o acesso às oportunidades e fortalecem o ambiente de negócios no município.
O secretário também destacou o avanço registrado em março. “Mesmo com uma base já elevada no ano passado, Campinas mantém um ritmo de crescimento, o que mostra a solidez da economia local”, completou.