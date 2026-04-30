Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária resultou na apreensão de três toneladas de carne imprópria para consumo na quarta-feira (29), em Campinas. O armazém flagrado ficava no bairro DIC 5, na região do distrito do Ouro Verde.

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De acordo com as investigações, o depósito já havia sido interditado há dois anos pelo mesmo motivo, mas continuava sendo utilizado para armazenar produtos vencidos. A carne seria recondicionada e revendida em uma rede de açougues da cidade.

A operação foi deflagrada após denúncia feita por um ex-funcionário. No endereço, localizado na Avenida Emily Cristina Giovanni, os agentes encontraram um trabalhador manipulando as carnes em condições insalubres.