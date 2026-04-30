01 de maio de 2026
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TUDO VENCIDO

Operação apreende 3 toneladas de carne estragada em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
De acordo com as investigações, o depósito já havia sido interditado há dois anos pelo mesmo motivo, mas continuava sendo usado para estocar produtos vencidos.
De acordo com as investigações, o depósito já havia sido interditado há dois anos pelo mesmo motivo, mas continuava sendo usado para estocar produtos vencidos.

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária resultou na apreensão de três toneladas de carne imprópria para consumo na quarta-feira (29), em Campinas. O armazém flagrado ficava no bairro DIC 5, na região do distrito do Ouro Verde.

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De acordo com as investigações, o depósito já havia sido interditado há dois anos pelo mesmo motivo, mas continuava sendo utilizado para armazenar produtos vencidos. A carne seria recondicionada e revendida em uma rede de açougues da cidade.

A operação foi deflagrada após denúncia feita por um ex-funcionário. No endereço, localizado na Avenida Emily Cristina Giovanni, os agentes encontraram um trabalhador manipulando as carnes em condições insalubres.

O funcionário foi conduzido à delegacia, prestou depoimento e foi liberado em seguida.

A Vigilância Sanitária informou que todo o material apreendido foi removido por caminhões e encaminhado para descarte adequado.

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