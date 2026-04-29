Uma mulher de 28 anos foi morta com um tiro dentro de casa na madrugada desta quarta-feira (29), no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia. O principal suspeito é o companheiro, que foi preso em flagrante.

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A vítima, Carla Viviane da Silva, foi encontrada no banheiro da residência, com um disparo na região do pescoço. Havia sinais de que ela foi arrastada até o local e grande quantidade de sangue no imóvel.

No endereço, a Guarda Municipal apreendeu um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de munições. O suspeito estava com parte delas no bolso no momento da abordagem.