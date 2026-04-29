Uma mulher de 28 anos foi morta com um tiro dentro de casa na madrugada desta quarta-feira (29), no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia. O principal suspeito é o companheiro, que foi preso em flagrante.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A vítima, Carla Viviane da Silva, foi encontrada no banheiro da residência, com um disparo na região do pescoço. Havia sinais de que ela foi arrastada até o local e grande quantidade de sangue no imóvel.
No endereço, a Guarda Municipal apreendeu um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de munições. O suspeito estava com parte delas no bolso no momento da abordagem.
Ele afirmou que o tiro foi acidental, após a arma cair no chão. A versão, porém, é tratada com desconfiança pela polícia, que aponta inconsistências e aguarda o resultado da perícia para esclarecer a dinâmica do crime.
O homem foi levado ao plantão policial e o caso foi registrado como homicídio qualificado e porte ilegal de arma. Ele permanece à disposição da Justiça.