TRÂNSITO EM CAMPINAS

Túnel Joá Penteado será interditado nesta sexta em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Túnel será fechado nos dois sentidos para limpeza; bloqueios começam às 7h.
O túnel Joá Penteado, na região da Vila Industrial, em Campinas, será interditado nos dois sentidos nesta sexta-feira (1º), a partir das 7h.

A ação da Emdec atende solicitação da Secretaria de Serviços Públicos para limpeza e lavagem do túnel, com execução da empresa responsável pelo serviço.

Os bloqueios serão alternados, começando pelo sentido bairro–Centro. Neste trecho, haverá interdição no cruzamento da avenida Dr. Ruy de Almeida Barbosa com a rua General Lauro Sodré e a avenida Nestor Castanheira. O desvio será feito pelas ruas General Lauro Sodré, Augusto Dias da Silva, Amador Bueno e Dr. Salles Oliveira.

No sentido Centro–bairro, os acessos ao túnel serão bloqueados pela avenida Lix da Cunha e pela avenida Benjamin Constant. As rotas alternativas incluem vias como Lidgerwood, Vinte de Novembro, Prefeito José Nicolau Ludgero Maselli, além do viaduto Miguel Vicente Cury e da avenida João Jorge.

Agentes da Emdec estarão no local para orientar motoristas e monitorar o trânsito.

