O Grupo Uni-X está com 100 vagas de emprego abertas para atuação em lojas localizadas em oito cidades da região de Campinas. As oportunidades contemplam funções operacionais e incluem treinamento completo para os contratados.

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As vagas estão distribuídas entre Campinas, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio de Posse e Cosmópolis. Entre os cargos disponíveis estão repositor de loja, repositor de frutas, legumes e verduras, auxiliar de açougue, padaria, cozinha e perecíveis, auxiliar de limpeza, operador de caixa e jovem aprendiz.

A unidade com maior número de oportunidades é a FLEX Valinhos, com 27 vagas, seguida pela FLEX Vinhedo, com 12 vagas. As demais posições estão distribuídas nas outras unidades da rede.