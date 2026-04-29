O Grupo Uni-X está com 100 vagas de emprego abertas para atuação em lojas localizadas em oito cidades da região de Campinas. As oportunidades contemplam funções operacionais e incluem treinamento completo para os contratados.
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As vagas estão distribuídas entre Campinas, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio de Posse e Cosmópolis. Entre os cargos disponíveis estão repositor de loja, repositor de frutas, legumes e verduras, auxiliar de açougue, padaria, cozinha e perecíveis, auxiliar de limpeza, operador de caixa e jovem aprendiz.
A unidade com maior número de oportunidades é a FLEX Valinhos, com 27 vagas, seguida pela FLEX Vinhedo, com 12 vagas. As demais posições estão distribuídas nas outras unidades da rede.
Os interessados podem se inscrever presencialmente nas lojas ou por meio dos canais oficiais da empresa, como a Central de Empregos Uni-X no WhatsApp, pelo número (19) 97152-2244.
Distribuição das vagas:
· Campinas – Enxuto Campinas: 1
· Cosmópolis – Enx Cosmópolis: 6
· Itatiba – Flex Itatiba: 8
· Jaguariúna – Flex Zambon: 9
· Jaguariúna – Flex Jaguariúna: 9
· Pedreira – Flex Pedreira: 3
· Santo Antônio de Posse – Flex Posse: 5
· Valinhos – ASP S. Marcos: 5
· Valinhos – ASP Paraíso: 9
· Valinhos – Flex Valinhos: 27
· Vinhedo – ASP Vinhedo: 6
· Vinhedo – Flex Vinhedo: 12