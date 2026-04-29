30 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido agride mulher, deixa rastro de sangue e é preso pela GCM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Mulher foi encontrada ferida e suspeito acabou preso em flagrante.
Mulher foi encontrada ferida e suspeito acabou preso em flagrante.

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (28) suspeito de agredir a própria companheira em Cosmópolis. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para atender a ocorrência na Rua Humberto Rosset, onde encontrou a mulher do lado de fora da residência com diversas lesões pelo corpo, um corte profundo no braço e sinais de sangue na garagem.

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Segundo a corporação, o suspeito estava dentro da casa e saiu espontaneamente ao perceber a presença da equipe. Ambos foram encaminhados para atendimento médico no pronto-socorro.

Em depoimento, as versões divergiram. O homem negou as agressões e afirmou que a companheira teria provocado os próprios ferimentos, além de alegar que também foi agredido. Já a mulher declarou que foi atingida com socos e chutes e que foi empurrada contra uma janela, o que teria causado o corte no braço.

Após os atendimentos, os dois foram levados à delegacia. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.

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