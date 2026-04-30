01 de maio de 2026
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SENHOR DAS ARMAS

Negociador de armas é preso pelo Baep no Padre Anchieta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito confessou negociar armamento e indicou local onde guardava revólver.
Suspeito confessou negociar armamento e indicou local onde guardava revólver.

Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Padre Anchieta, em Campinas, na quarta-feira (29).

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Durante patrulhamento pela região, os agentes abordaram três suspeitos em atitude considerada suspeita em uma praça conhecida por ocorrências de tráfico de drogas.

Ao verificarem os aparelhos celulares do grupo, um dos abordados — que já possuía antecedentes por roubo e tráfico — confessou que utilizava o telefone para negociar armas.

O suspeito também informou aos policiais que mantinha em sua residência um revólver calibre .38.

Diante da confissão, a equipe se deslocou até o endereço indicado, onde a arma foi localizada e apreendida.

A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Seccional da Polícia Civil de Campinas. O homem permanece à disposição da Justiça.

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