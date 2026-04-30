Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Padre Anchieta, em Campinas, na quarta-feira (29).

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Durante patrulhamento pela região, os agentes abordaram três suspeitos em atitude considerada suspeita em uma praça conhecida por ocorrências de tráfico de drogas.

Ao verificarem os aparelhos celulares do grupo, um dos abordados — que já possuía antecedentes por roubo e tráfico — confessou que utilizava o telefone para negociar armas.