O processo bilionário da nova concessão do transporte público de Campinas entrou em uma zona de incerteza. Depois de anos de discussão, o leilão foi realizado na B3 (Bolsa de Valores), com um contrato estimado em mais de R$ 11 bilhões e a promessa de transformar o sistema de ônibus da cidade. No entanto, o que parecia um passo definitivo agora está travado.

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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou que a Prefeitura não homologue a licitação até que sejam esclarecidas suspeitas sobre a formação dos consórcios, incluindo possíveis ligações entre empresas que deveriam concorrer entre si.

A licitação foi dividida em dois lotes. O Lote Norte, que atende regiões como Norte, Oeste e Noroeste, ficou com o Consórcio Grande Campinas. Já o Lote Sul, que engloba áreas como Leste, Sul e Sudoeste, foi vencido pela Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda.