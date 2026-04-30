Uma operação integrada das forças de segurança foi desencadeada em Campinas na manhã desta quinta-feira (30), com foco no combate a crimes patrimoniais e ao tráfico de drogas.
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Batizada de Operação Response, a ação reúne equipes da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DEIC/DEINTER-2, e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o 1º BAEP e o 35º BPM/I.
As diligências foram concentradas nos bairros São Marcos, Santa Mônica e Paranapanema, definidos a partir de levantamentos de inteligência e análise de indicadores criminais.
12 pessoas foram presas durante a ofensiva. Segundo balanço das forças de segurança, a operação mobilizou 41 viaturas e 97 policiais.
As ações resultaram em seis prisões em flagrante — sendo dois casos de furto, um de contrabando e três por tráfico de drogas — além do cumprimento de dois mandados de prisão por tráfico e homicídio. Também foi registrado um termo circunstanciado por jogos de azar.
Entre as apreensões estão cerca de 2 quilos de maconha e haxixe, aproximadamente 3,2 mil maços de cigarros contrabandeados e duas máquinas de caça-níqueis.
Segundo as corporações, a operação é resultado de trabalho integrado e representa uma resposta coordenada do Estado à atuação de organizações criminosas.