Uma operação integrada das forças de segurança foi desencadeada em Campinas na manhã desta quinta-feira (30), com foco no combate a crimes patrimoniais e ao tráfico de drogas.

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Batizada de Operação Response, a ação reúne equipes da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DEIC/DEINTER-2, e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o 1º BAEP e o 35º BPM/I.

As diligências foram concentradas nos bairros São Marcos, Santa Mônica e Paranapanema, definidos a partir de levantamentos de inteligência e análise de indicadores criminais.