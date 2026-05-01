A Polícia Civil de Campinas prendeu, nesta quinta-feira (30), uma advogada acusada de abandonar um cachorro de pequeno porte, de cerca de 10 anos, em uma rua do bairro Chácara da Barra, em Campinas.

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Policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) realizavam vigilância na região quando viram um veículo parar na via pública.

Em seguida, o cão foi deixado no local sem guia ou acompanhamento, circulando sozinho e aparentando desorientação.