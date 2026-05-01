A Polícia Civil de Campinas prendeu, nesta quinta-feira (30), uma advogada acusada de abandonar um cachorro de pequeno porte, de cerca de 10 anos, em uma rua do bairro Chácara da Barra, em Campinas.
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Policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) realizavam vigilância na região quando viram um veículo parar na via pública.
Em seguida, o cão foi deixado no local sem guia ou acompanhamento, circulando sozinho e aparentando desorientação.
Ao notarem que o carro se afastava, os agentes registraram parte da ação em vídeo e abordaram a condutora. Minutos depois, o animal retornou espontaneamente até a mulher, o que confirmou o vínculo de propriedade.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos, sem possibilidade de fiança, já que a pena máxima prevista para o delito impede o pagamento.
A advogada foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina da região e permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.
O cão foi apreendido e levado para avaliação médico-veterinária. Depois, foi entregue a uma organização não governamental de proteção animal, que ficará responsável pelos cuidados do animal.