Campinas tem 221 startups mapeadas pelo Sebrae, com maior concentração no setor de Tecnologia da Informação. Segundo levantamento atualizado neste mês, a área reúne 14% das empresas inovadoras identificadas na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O relatório mostra que o ecossistema local é diversificado. Depois da tecnologia, aparecem os segmentos de educação, com 11%, agronegócio, com 9%, além de saúde e bem-estar e indústria e transformação, ambos com 7%.

A distribuição indica que a inovação em Campinas não está restrita ao setor tecnológico tradicional. As startups também avançam em áreas ligadas à formação profissional, produção no campo, serviços de saúde e atividades industriais.