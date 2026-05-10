Campinas tem 221 startups mapeadas pelo Sebrae, com maior concentração no setor de Tecnologia da Informação. Segundo levantamento atualizado neste mês, a área reúne 14% das empresas inovadoras identificadas na cidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O relatório mostra que o ecossistema local é diversificado. Depois da tecnologia, aparecem os segmentos de educação, com 11%, agronegócio, com 9%, além de saúde e bem-estar e indústria e transformação, ambos com 7%.
A distribuição indica que a inovação em Campinas não está restrita ao setor tecnológico tradicional. As startups também avançam em áreas ligadas à formação profissional, produção no campo, serviços de saúde e atividades industriais.
Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o crescimento do setor amplia o impacto das empresas na economia local. “Campinas vem registrando aumento no número de startups, e esse crescimento também se reflete na diversidade de setores. Hoje, além da tecnologia, vemos empresas inovando em áreas como educação, saúde e agronegócio, o que amplia o alcance e o impacto dessas iniciativas”, afirmou.
A Prefeitura também aposta no Sandbox Regulatório como uma das ferramentas para estimular o ecossistema. O programa permite que empresas testem soluções inovadoras em ambiente real, com regras específicas e acompanhamento técnico do poder público durante a fase de validação.
Segundo Flosi, o modelo ajuda a aproximar as startups dos problemas concretos da cidade. “O Sandbox cria um ambiente seguro para que novas soluções possam ser testadas na prática, com acompanhamento técnico e regulatório. Isso estimula a inovação e aproxima as startups das demandas reais da cidade”, destacou.
Empresas interessadas em participar podem se inscrever pelos editais de credenciamento permanente publicados pelo município. As regras, critérios de participação e etapas de avaliação estão disponíveis no Diário Oficial.