Campinas recebe, entre os dias 1º e 31 de maio, a segunda edição do Breakfast Weekend, evento gastronômico dedicado ao café da manhã.
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O festival reúne hotéis, cafeterias, padarias e restaurantes com menus completos a preços fixos, que variam de R$ 39,90 a R$ 89,90. As opções incluem desde o café da manhã tradicional até propostas com influência internacional.
Os cardápios podem ser oferecidos em formato de buffet ou combo, com itens como pães, frutas, bebidas quentes e frias, além de proteínas e preparações especiais.
A edição deste ano tem como tema “Sabores do Mundo” e propõe releituras inspiradas em diferentes culturas gastronômicas.
Segundo a organização, a iniciativa acompanha a mudança de comportamento do consumidor, com o café da manhã ganhando espaço fora de casa e se consolidando como experiência de lazer.
“O café da manhã é uma experiência que ainda tem muito a evoluir no Brasil. O festival é um convite para que as pessoas descubram novos lugares e experimentem diferentes propostas”, afirma Carlos Galvão, um dos idealizadores do evento.
Entre os participantes estão estabelecimentos como Abelha Gulosa, Café Container, Cheirin Bão, além de redes hoteleiras como Ibis, Mercure, Radisson RED e Ramada.
Alguns locais operam com reserva antecipada, para organização do atendimento.
O evento acontece simultaneamente em outras regiões, como São Paulo e Baixada Santista, dentro de um calendário nacional.