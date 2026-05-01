Campinas recebe, entre os dias 1º e 31 de maio, a segunda edição do Breakfast Weekend, evento gastronômico dedicado ao café da manhã.

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O festival reúne hotéis, cafeterias, padarias e restaurantes com menus completos a preços fixos, que variam de R$ 39,90 a R$ 89,90. As opções incluem desde o café da manhã tradicional até propostas com influência internacional.

Os cardápios podem ser oferecidos em formato de buffet ou combo, com itens como pães, frutas, bebidas quentes e frias, além de proteínas e preparações especiais.