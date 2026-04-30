As rodovias que cortam a região de Campinas devem registrar movimento intenso durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, com previsão de mais de 3 milhões de veículos circulando entre quinta-feira (30) e domingo (3).

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No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a concessionária Autoban estima cerca de 2 milhões de veículos no período. Os horários de maior movimento na saída para o feriado devem ocorrer na quinta-feira, das 16h às 20h, e na sexta-feira, das 9h às 13h, no sentido capital-interior. Já no retorno, o pico está previsto para domingo, das 15h às 22h, no sentido interior-capital.

No Corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, a previsão é de 660 mil veículos, sendo quase 450 mil apenas na Rodovia Dom Pedro I (SP-065). O fluxo deve aumentar a partir das 17h de quinta-feira, principalmente no sentido Jacareí, com movimento intenso até às 21h.