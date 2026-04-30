As rodovias que cortam a região de Campinas devem registrar movimento intenso durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, com previsão de mais de 3 milhões de veículos circulando entre quinta-feira (30) e domingo (3).
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No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a concessionária Autoban estima cerca de 2 milhões de veículos no período. Os horários de maior movimento na saída para o feriado devem ocorrer na quinta-feira, das 16h às 20h, e na sexta-feira, das 9h às 13h, no sentido capital-interior. Já no retorno, o pico está previsto para domingo, das 15h às 22h, no sentido interior-capital.
No Corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, a previsão é de 660 mil veículos, sendo quase 450 mil apenas na Rodovia Dom Pedro I (SP-065). O fluxo deve aumentar a partir das 17h de quinta-feira, principalmente no sentido Jacareí, com movimento intenso até às 21h.
Outras rodovias da região também devem registrar grande fluxo, como a Zeferino Vaz (SP-332), com expectativa de 95 mil veículos, além das rodovias Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que somam mais de 115 mil veículos.
Já no trecho sob administração da Renovias, a estimativa é de 526 mil veículos no período. Os horários de pico no sentido interior devem ocorrer na quinta-feira, das 14h às 19h, e na sexta-feira, entre 8h e 13h. No retorno, o maior fluxo deve ser registrado no domingo, das 15h às 19h, no sentido capital.
Para atender ao aumento da demanda, as concessionárias vão reforçar equipes operacionais e o monitoramento 24 horas, com uso de câmeras, painéis de mensagens e apoio da Polícia Militar Rodoviária.
A orientação é que motoristas redobrem a atenção, façam revisão no veículo e evitem o uso do celular ao volante.