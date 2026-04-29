30 de abril de 2026
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ASSALTO NO CENTRO

Homem é baleado na cabeça ao tentar evitar roubo em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
De acordo com testemunhas, três criminosos invadiram o estabelecimento e, na fuga, a vítima tentou conter os assaltantes;um dos suspeitos efetuou um disparo, que atingiu o homem na cabeça.
De acordo com testemunhas, três criminosos invadiram o estabelecimento e, na fuga, a vítima tentou conter os assaltantes;um dos suspeitos efetuou um disparo, que atingiu o homem na cabeça.

Um homem foi baleado de raspão na cabeça na tarde desta terça-feira (28), durante uma tentativa de assalto a uma loja de joias no Centro de Campinas. O caso aconteceu próximo a uma banca de camelô, em uma área de grande circulação de pessoas.

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De acordo com testemunhas, três criminosos invadiram o estabelecimento e, na fuga, a vítima tentou conter os assaltantes. Foi nesse momento que um dos suspeitos efetuou um disparo, atingindo o homem na cabeça.

Após o crime, os bandidos fugiram. Dois deles foram capturados pela Polícia Militar, enquanto o terceiro envolvido segue foragido.

A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi levado e registrado no plantão policial do 1º Distrito Policial de Campinas.

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