O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, deve receber 162,1 mil passageiros entre os dias 30 de abril e 4 de maio, durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho.
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No período de cinco dias, estão previstos 1.430 pousos e decolagens, entre voos domésticos e internacionais.
Os dias de maior movimento devem ser registrados nesta quinta-feira (30), com 35,6 mil passageiros, no domingo (3), com 32,6 mil, e na segunda-feira (4), quando o fluxo pode chegar a 37,5 mil pessoas no terminal.
Os horários de pico na saída do feriado ocorrem nesta quinta-feira, entre 17h e 23h50. Já no retorno, a maior movimentação está prevista para segunda-feira, das 5h às 12h.
Entre os destinos mais procurados estão capitais das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. No cenário internacional, destacam-se voos para Fort Lauderdale e Orlando (EUA), Lisboa e Porto (Portugal) e Madri (Espanha).
Ao todo, estão programados 135 voos internacionais no período, que devem transportar cerca de 11,1 mil passageiros pelo terminal internacional.
Para atender à demanda, o aeroporto reforçou equipes de atendimento, segurança, limpeza e operação, além de ampliar o funcionamento de lojas, cafés e restaurantes.