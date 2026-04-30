O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, deve receber 162,1 mil passageiros entre os dias 30 de abril e 4 de maio, durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho.

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No período de cinco dias, estão previstos 1.430 pousos e decolagens, entre voos domésticos e internacionais.

Os dias de maior movimento devem ser registrados nesta quinta-feira (30), com 35,6 mil passageiros, no domingo (3), com 32,6 mil, e na segunda-feira (4), quando o fluxo pode chegar a 37,5 mil pessoas no terminal.