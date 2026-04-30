Uma operação conjunta foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (30) em Sumaré e Hortolândia com foco no combate ao crime organizado.

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A ação é coordenada pelo Comando de Policiamento do Interior Nove, por meio do 10º BAEP, em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo.

Desde as primeiras horas do dia, equipes cumprem mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços ligados a investigados. O objetivo é localizar drogas, armas de fogo e outros materiais que possam contribuir com as investigações.