A tentativa de abertura de 100 novos leitos hospitalares para aliviar a pressão na rede pública de Campinas esbarrou em meio a entraves burocráticos, mesmo diante de um cenário recorrente de superlotação nas unidades de urgência e emergência. A informação foi confirmada pelo Secretário Estadual de Saúde, Eleuses Paiva, que explicou a suspensão do chamamento após inconsistências na documentação apresentada pela entidade interessada.

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“Primeiro foi feito um chamamento, tivemos um interessado que a secretaria qualificou, mas a secretaria de município da cidade de Campinas apresentou algumas falhas nos documentos que essa entidade tinha apresentado. Nós demos um prazo para que essa entidade atualizasse a sua documentação. Infelizmente, ela não atualizou e nós tivemos que suspender esse chamamento”, afirmou Eleuses Paiva, que esteve em Campinas nesta terça-feira para a abertura do 35º Congresso FEHOSP.

A proposta surgiu no início de março, em meio a uma sequência de episódios críticos na rede. À época, a UTI do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enfrentava um surto de KPC, situação que só foi normalizada nesta semana, após a reabertura da unidade.